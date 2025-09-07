به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، برگزاری این مسابقات به دلیل وقوع جنگ اخیر با وقفه مواجه شده بود که در مرحله یک‌هشتم نهایی، در روز ۱۳ شهریورماه در مشهد از سر گرفته شد و با قهرمانی سینا مقیمی، تنیسور مشهدی، به ایستگاه نهایی رسید.

در این دوره از رقابت‌ها ۱۵۹ تنیس باز برتر کشور حضور داشتند که در مرحله انفرادی، سینا مقیمی به مقام قهرمانی رسید و علیرضا نصیری از اصفهان در جایگاه دوم ایستاد، همچنین کیارش حنیفی از آذربایجان غربی و محمد خوش‌خلق از تهران مقام سوم مشترک را کسب کردند.