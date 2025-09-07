فرماندار اسدآباد گفت: شهرداری نسبت به ساماندهی دست فروشان باید برنامه عملیاتی داشته باشد و یک بازارچه دائمی می‌تواند مشکل دست فروشان را بر طرف کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سلیمان نظری دوست در نشست کارگروه تنظیم بازار این شهرستان گفت: در شهرستان اسدآباد بیش از ۴ هزار واحد صنفی وجود دارد که اداره صمت و اتاق اصناف تنها با ۳ بازرس اقدام به گشت و کنترل بازار دارد که تعداد کم بازرسان موجب نارضایتی مردم و تخلفات شده است.

او افزود: اتاق اصناف وظیفه دارد نسبت به فعال سازی بازرسان هر اتحادیه اقدام داشته و تعداد بازرسی‌ها در ساعات غیر اداری و شیفت عصر نیز افزایش داشته باشد.

فرماندار اسدآباد تأکید کرد: در ۵ ماه گذشته ۱۱ انتخابات اتحادیه‌های صنفی در شهرستان برگزار شده است.

نظری دوست تصریح کرد: همچنین در زمینه تأمین کالا‌های اساسی در شهرستان هیچگونه کمبودی وجود ندارد.