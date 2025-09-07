به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات کشتی قهرمانی بسیج کشور طی روز‌های ۱۱ الی ۱۴ شهریورماه به میزبانی استان مازندران و در شهر رامسر برگزار شد.

این مسابقات با حضور ۵۲۰ نفر از مدعیان قهرمانی از ۳۱ استان مختلف کشور برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

براین اساس، «محمد حسین نوروزیان» کشتی گیر شایسته کردستانی در وزن ۸۶ کیلوگرم موفق شد با ایستادن بر سکوی نخست جایگاه قهرمانی و نشان ارزشمند طلا را به خود اختصاص دهد همچنین هادی شرفبیانی دیگر کشتی گیر شایسته کردستانی در وزن ۹۲ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز این دوره از رقابت‌ها شد. لازم به ذکر است کادر فنی تیم کردستان متشکل از آقایان حسین ضیایی، علی صالحی و میعاد حیدری هدایت تیم مذکور را بر عهده داشتند.

در پایان رقابت‌ها تیم‌های مازندران، البرز و تهران به ترتیب عنوان‌های اول تا سوم تیمی این دوره از رقابت‌ها را بدست آوردند. تیم کردستان در جایگاه پنجم تیمی قرار گرفت.

با حمایت دکتر دبیر، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده نفرات برتر کشتی بسیج امسال به یک تورنمنت بین‌المللی اعزام و بدون حضور در مسابقات استانی به رقابت‌های انتخابی تیم ملی راه میابند.