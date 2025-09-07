مسابقات والیبال دختران و پسران زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور با برگزاری ۲۴ دیدار دیگر در شهر‌های اردبیل و شیراز پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال پسران زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور از سیزدهم شهریور به میزبانی شیراز آغاز شد.

همچنین رقابت‌های قهرمانی کشور این رده سنی در گروه دختران نیز از ۱۴ شهریور با حضور ۲۶ تیم در شش گروه مقدماتی به میزبانی اردبیل آغاز شد و دو رویداد به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.

این رقابت‌ها شنبه ۱۵ شهریور با برگزاری ۲۴ دیدار دیگر پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد:

مسابقات پسران زیر ۱۷ سال؛

اصفهان ۲ – مرکزی یک

خراسان شمالی ۲ – گیلان یک

همدان ۲ – هرمزگان صفر

توابع تهران ۲ – خراسان رضوی یک

گلستان ۲ – بوشهر صفر

یزد ۲ – کهگیلویه و بویر احمد یک

آذربایجان شرقی ۲ – خراسان جنوبی صفر

اردبیل ۲ – خوزستان یک

البرز ۲ – کرمان صفر

قم ۲ – فارس یک

کرمانشاه ۲ – قزوین صفر

آذربایجان غربی ۲ – تهران صفر

مسابقات دختران زیر ۱۷ سال؛

کهگیلویه و بویراحمد صفر – هرمزگان ۲

البرز صفر – گلستان ۲

زنجان ۲ – خوزستان صفر

قزوین یک – کرمان ۲

همدان ۲ – کرمانشاه صفر

سمنان ۲ – یزد یک

اصفهان ۲ – مازندران صفر

فارس ۲ – گیلان صفر

چهارمحال صفر – خراسان رضوی ۲

تهران ۲ – ایلام صفر

توابع ۲ – آذربایجان شرقی صفر

اردبیل صفر – آذربایجان غربی ۲