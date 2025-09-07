پخش زنده
ورزشکاران خوزستانی در مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی کشور درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیات اسکیت خوزستان گفت: مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی کشور به میزبانی تهران در پیست اسکیت آزادی برگزار شد که ورزشکاران خوزستانی موفق به کسب مدال های رنگارنگ شدند.
صادق ظهیری نسب افزود: مهرسانا عبداللهی در رده سنی ۲۰-۱۸ و در ماده ۱۰۰ متر مقام اول ، و در ماده ۲۰۰متر مقام سوم را کسب کرد .همچنین کیانا لطیف زاده در رده سنی ۲۰-۱۵ در ماده ۲۰۰ متر و ۵۰۰ متر به مقام سوم دست یافت.
وی ادامه داد : آذین نصرتی از باشگاه مهر اذین شهرستان ماهشهر هدایت و مربی گری این ورزشکاران را برعهده داشت.