به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیات اسکیت خوزستان گفت: مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی کشور به میزبانی تهران در پیست اسکیت آزادی برگزار شد که ورزشکاران خوزستانی موفق به کسب مدال های رنگارنگ شدند.

صادق ظهیری نسب افزود: مهرسانا عبداللهی در رده سنی ۲۰-۱۸ و در ماده ۱۰۰ متر مقام اول ، و در ماده ۲۰۰متر مقام سوم را کسب کرد .همچنین کیانا لطیف زاده در رده سنی ۲۰-۱۵ در ماده ۲۰۰ متر و ۵۰۰ متر به مقام سوم دست یافت.

وی ادامه داد : آذین نصرتی از باشگاه مهر اذین شهرستان ماهشهر هدایت و مربی گری این ورزشکاران را برعهده داشت.



