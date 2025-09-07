پخش زنده
زمینی به مساحت ۴۲۵ هزار مترمربع در جاده جیرده برای ساخت بیمارستان جامع به دانشگاه علوم پزشکی استان واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در نشستی با حضور مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان، محمد مهدی علیزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان و محمد تقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دادگستری کل استان، زمینی به مساحت ۴۲۵ هزار مترمربع در جاده جیرده، مجاور راهآهن رشت، از سوی اداره کل راه و شهرسازی گیلان برای ساخت بیمارستان جامع به دانشگاه علوم پزشکی استان واگذار شد.
این تصمیم در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل گیلان و بر اساس نیاز فوری نظام سلامت استان به افزایش تختهای درمانی گرفته شد.
محمد تقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست، به ضرورت ساخت و تکمیل بیمارستان جامع در استان اشاره کرد و گفت: این بیمارستان با توجه به کمبود تختهای درمانی استان و نیازهای روزافزون جمعیت، میتواند نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم گیلان داشته باشد.
وی همچنین بر لزوم تسریع در ساخت این بیمارستان جامع و رعایت استانداردهای لازم در طراحی و ساخت آن تأکید کرد.
محمد مهدی علیزاده مدیرکل راه و شهرسازی گیلان هم در این نشست، بر اهمیت اجرای دقیق ضوابط و مقررات در فرآیند تخصیص زمین و واگذاری آن به دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد.
به گفته وی، برای رعایت ضوابط قانونی و دریافت مجوزهای لازم برای آغاز این طرح تلاش خواهد شد.
مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان هم با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر روند واگذاری و اجرای طرحهای عمرانی، گفت: دادگستری گیلان آماده است تا در مراحل مختلف اجرای طرح، به ویژه در خصوص رعایت مقررات قانونی، همکاریهای لازم را داشته باشد.