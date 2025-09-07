شهید مدافع وطن در دفاع مقدس ۱۲ روزه بر روی دستان مردم شهرضا تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مردم شهید پرور شهرستان شهرضا پیکر پاسدار جانباز شهید «محمدثقفی» را پس از تشییع از میدان حر در گلزار شهدای شهرضا به خاک سپردند.

یک تیرماه بود که سعید یونسی، مصطفی یونسی، سید علی اکبر میرمحمدی، اسماعیل قرقانی و جهانگیر تیموری در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و پاسدار محمد ثقفی به‌شدت مجروح شد و در این مدت در کما بود وسپس ۱۴ شهریورماه به فیض شهادت نائل آمد.

از شهید محمد ثقفی فرزندی ۹ ماهه به نام علی رضا به یادگار مانده است.

حسن صدری و محمدامین صدری از دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه شهرستان شهرضا هستند که در تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان به شهادت رسیدند.