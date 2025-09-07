مدیرعامل آب‌وفاضلاب استان تهران گفت: اگر مشترکان الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر در شبانه روز به ازای هرنفر را رعایت کنند هیچ مشکلی در تامین آب وجود ندارد، اما درحال حاضر ۶۵ درصد مشترکان تهرانی پرمصرف و مصرفی بیشتر از الگوی ۱۳۰ لیتر دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه شرایط آبی فعلی، در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه است، گفت: با اقداماتی که در حوزه تامین و توزیع انجام دادیم توانستیم چهار سال خشکسالی را پشت سر بگذاریم، اما امسال و در پنجمین سال خشکسالی باید سراغ حوزه مدیریت مصرف برویم، زیرا بحران فعلی بی‌سابقه است.

اردکانی ادامه داد: امسال به دلیل کاهش بارندگی‌ها موجودی مخازن سد‌های تهران ۱۷۰ میلیون مترمکعب از سال قبل کمتر شده به گونه‌ای که طبق گفته کارشناسان در شهریورماه، ذخایر چهار سد تهران (ماملو، لار، امیرکبیر و لتیان) به حداقل می‌رسد.

وی افزود: درخصوص سدطالقان نیز مقدار محدودی آب از این سد قابل انتقال به تهران است.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان تهران با بیان اینکه کاهش فشار در شبکه آب، یکی از اقدامات انجام شده برای مدیریت مصرف بود، گفت: تا پایان مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ده درصد مصرف آب در استان تهران کاهش پیدا کرده، اما برای پشت سرگذاشتن بحران فعلی، همچنان نیاز است ده درصد دیگر صرفه جویی انجام شود.

وی تاکید کرد: ما برای گذر از شرایط فعلی آبی نیازمند ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب هستیم.

اردکانی همچنین درخصوص تامین آب در روز‌های آینده هم گفت: طبق گفته کارشناسان هواشناسی در مهر، آبان و آذر میزان بارندگی نسبت به گذشته کمتر خواهد بود و در نتیجه مدیریت مصرف برای عبور از شرایط فعلی باید تا اسفندماه ادامه داشته باشد.

وی در ادامه گفت: البته اگر مشترکان الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر در شبانه روز به ازای هرنفر را رعایت کنند هیچ مشکلی در تامین آب وجود ندارد، اما درحال حاضر ۶۵ درصد مشترکان تهرانی پرمصرف و مصرفی بیشتر از الگوی ۱۳۰ لیتر دارند.

وی تشریح کرد: سالانه در تهران حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌شود که اگر ۲۰ درصد از این مقدار کاهش یابد، معادل دو سد تامین کننده آب تهران صرفه‌جویی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان تهران ضمن بیان اینکه با اقلیم نمی‌شود مقابله کرد و باید خودمان را با آن وفق بدهیم، گفت: بحران آب تهران مهار و مدیریت شده، اما برطرف نشده است.