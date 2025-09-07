پخش زنده
کتاب «پرواز مسکو» به قلم زکیه عباسی و کاری از انتشارات سوره مهر که برای درک بهتر جوانان از شرایط کشور خود و تاریخ آن نگاشته شده، نامزد بخش داستان بلند و رمان بزرگسال چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داستان کتاب پیش رو از جایی آغاز میشود که پدر و دختری از روسیه در حرم مطهر امام رضا (ع) برای مسلمان شدن، شهادتین میخوانند، اما در این بین دختر روس (ساشا) متوجه میشود پدرش جاسوس انگلیس است و برای پیشبرد اهداف آنها در ایران به مسلمان شدن تن داده است. همین اتفاق باعث میشود ساشا برای برگشت به مسیحیت به دنبال تحقیق و مقایسه میان مسیحیت و اسلام برود. در دل این جستوجوها ساشا با خانواده شیخ علیاکبر که خانوادهای مذهبی و انقلابی در مشهد هستند، آشنا و پس از علاقمندشدن به پسر شیخ (سجاد) نهایتاً یکی از شاهدان عینی واقعه گوهرشاد میشود.
یک نکته حائز اهمیت در نگارش این اثر این است که پدربزرگ خانم عباسی نویسنده کتاب از روسیه به ایران آمده و مسلمان شده و او داستان را با کمک تجربیاتی که پدربزرگش داشته، نوشته است و همین امر به ملموس شدن فضای داستان کمک کرده است و مخاطب را بهشدت درگیر داستان میکند.
از دیگر نکات مهم این اثر، اشاره به واقعه کشتار مسجد گوهرشاد است که نشان میدهد مؤلف برای نگارش این رمان تحقیق و پژوهش زیادی انجام داد و مخاطب بهراحتی میتواند با آن هم ذاتپنداری کند.
چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی با معرفی آثار برتر به کار خود پایان میدهد.
این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار میشود.
رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلویهاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار میشود.
