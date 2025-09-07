پخش زنده
وضعیت هوا در خرمشهر ناسالم برای گروه های حساس اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز یک شنبه (۱۶ شهریور) شاخص کیفی هوا در شهر هندیجان به ۱۶۴ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی (قرمز) است.
این میزان در شهرهای اندیمشک و خرمشهر ۱۳۴، امیدیه ۱۲۲، رامهرمز ۱۱۲ و اهواز ۱۰۵ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.