مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: مجموع سفرهای انجام‌شده با متروی تهران در مرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۵۱ میلیون سفر رسید و بیش از ۳۰ میلیون نفر در این ماه از قطارهای شهری پایتخت جابه‌جا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی زند افزود: در مردادماه سال جاری مجموعاً ۵۶ هزار و ۲۷۶ حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه متروی پایتخت برای خدمات‌رسانی به مسافران انجام شد که از این تعداد، خط ۴ با ۱۰ هزار و ۸۵ مورد (معادل ۱۸ درصد کل حرکت‌ها) بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

وی تصریح کرد: در همین بازه، تعداد مسافران متروی تهران به ۳۰ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۹۹۲ نفر رسید و در مجموع ۵۱ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۶۵۰ سفر ثبت شد. بر اساس آمار، شلوغ‌ترین روز متروی پایتخت ۶ مرداد ماه و ساعات اوج تردد نیز صبح‌ها بین ساعت ۸ تا ۹ و عصرها بین ساعت ۱۷ تا ۱۸ بوده است.

زند در ادامه به معرفی پرترددترین ایستگاه‌های هر خط پرداخت و گفت: ایستگاه پانزده خرداد در خط ۱ با ۸۵۳ هزار و ۱۰۳ مسافر، ایستگاه تئاترشهر در خط ۴ با ۷۸۰ هزار و ۹۰۰ مسافر، ایستگاه امام خمینی (ره) در خط ۲ با ۶۸۷ هزار و ۹۵۳ مسافر، ایستگاه میدان حضرت ولی عصر (عج) در خط ۳ با ۶۱۳ هزار و ۱۲۳ مسافر، ایستگاه گلشهر در خط ۵ با ۵۷۹ هزار و ۳۷۷ مسافر، ایستگاه امام حسین (ع) در خط ۶ با ۳۰۵ هزار و ۶۰۴ مسافر و ایستگاه میدان کتاب در خط ۷ با ۲۱۶ هزار و ۹۱۶ مسافر پرترددترین ایستگاه‌ها بوده‌اند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تأکید کرد: آگاهی شهروندان از ساعات پرتردد و برنامه‌ریزی صحیح سفرهای درون‌شهری می‌تواند به توزیع بهتر ترافیک مسافری و ارتقای کیفیت خدمات کمک کند. وی خاطرنشان کرد: شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه همواره تلاش دارد با تمام ظرفیت موجود خدماتی ایمن، منظم و در شأن شهروندان ارائه دهد و امیدوار است با همراهی مردم، مسیر خدمت‌رسانی روزبه‌روز موفق‌تر ادامه یابد.