پخش زنده
امروز: -
دبستان اوتیسم طراوت به عنوان نخستین مجموعه آموزشی و پرورشی تخصصی دانش آموزان اختلال طیف اوتیسم دزفول با حضور مسوولان آموزش و پرورش استثنایی کشور و خوزستان در این شهرستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان در این آیین گفت: مدرسه تخصصی دانش آموزان اختلال طیف اوتیسم دزفول، ششمین مدرسه اوتیسم در خوزستان و نخستین مرکز در شمال استان است.
علی ممبینی با اشاره به آماده سازی بخشی از فضای مدرسه بوعلی دزفول برای دانش آموزان اوتیسم افزود: این مدرسه تخصصی و مستقل گامی بلند در راستای توسعه عدالت آموزشی است.
وی ادامه داد: مدرسه طراوت دزفول، ۶۰ دانش آموز اوتیسم را زیر پوشش برنامههای آموزشی و پرورشی قرار میدهد که میتواند در توانمندسازی این دانش آموزان اقدامی اساسی باشد.
رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: ارایه خدمات باکیفیت به دانش آموزان اختلال طیف اوتیسم و خانواده آنها با راه اندازی این مدرسه در دزفول فراهم میشود.
اوتیسم یک اختلال عصبی - رشدی است که منشا ژنتیکی دارد و نشانههای این اختلال در سه سال اول زندگی کودک نمایان میشود. این اختلال به دلیل نشانههای بسیار متعدد به سادگی قابل تشخیص است.