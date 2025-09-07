دبستان اوتیسم طراوت به عنوان نخستین مجموعه آموزشی و پرورشی تخصصی دانش آموزان اختلال طیف اوتیسم دزفول با حضور مسوولان آموزش و پرورش استثنایی کشور و خوزستان در این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان در این آیین گفت: مدرسه تخصصی دانش آموزان اختلال طیف اوتیسم دزفول، ششمین مدرسه اوتیسم در خوزستان و نخستین مرکز در شمال استان است.

علی ممبینی با اشاره به آماده سازی بخشی از فضای مدرسه بوعلی دزفول برای دانش آموزان اوتیسم افزود: این مدرسه تخصصی و مستقل گامی بلند در راستای توسعه عدالت آموزشی است.

وی ادامه داد: مدرسه طراوت دزفول، ۶۰ دانش آموز اوتیسم را زیر پوشش برنامه‌های آموزشی و پرورشی قرار می‌دهد که می‌تواند در توانمندسازی این دانش آموزان اقدامی اساسی باشد.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: ارایه خدمات باکیفیت به دانش آموزان اختلال طیف اوتیسم و خانواده آنها با راه اندازی این مدرسه در دزفول فراهم می‌شود.

اوتیسم یک اختلال عصبی - رشدی است که منشا ژنتیکی دارد و نشانه‌های این اختلال در سه سال اول زندگی کودک نمایان می‌شود. این اختلال به دلیل نشانه‌های بسیار متعدد به سادگی قابل تشخیص است.