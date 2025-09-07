

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیت الله احمد مروی در دیدار با خانواده‌های شهیدان سپهبد حسین سلامی، سپهبد علی شادمانی و دکتر محمدمهدی طهرانچی با تجلیل از مقام والای این شهیدان گفت: سنت تغییرناپذیر الهی بر پیروزی و ماندگاری جبهه حق است و واقعه عاشورا بارزترین جلوه این حقیقت جاودان به شمار می‌رود. همان‌گونه که عاشورا قرن‌ها الهام‌بخش آزادگان بوده است، خون شهیدان انقلاب اسلامی نیز همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و ماندگار خواهد ماند و چراغ هدایت نسل‌های آینده خواهد بود.



تولیت آستان قدس رضوی افزود: خون پاک شهیدان نه تنها پرده از چهره کریه رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی برمی‌دارد، بلکه موجی از بیداری در میان ملت‌ها ایجاد کرده و سقوط محتوم این رژیم جنایتکار را تسریع خواهد کرد.



وی تأکید کرد: امروز عزت، اقتدار و انسجام ملت ایران مرهون مجاهدت شهیدان است و پاسداری از این میراث گرانسنگ، رسالت همه آحاد جامعه به‌ویژه مسئولان و مدیران کشور محسوب می‌شود.





آیت‌الله مروی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: دشمنان بیش از هر زمان دیگر در تلاش‌اند با جنگ روایت‌ها و عملیات روانی صفوف ملت ایران را دچار تفرقه کنند، اما همدلی و یکپارچگی مردم،

سدی استوار در برابر توطئه‌های آنان خواهد بود و آینده‌ای روشن و سرافراز برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.





