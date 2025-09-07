به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول نهاد نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در آیین معارفه امام جمعه جدید کوهپایه با اشاره به اینکه نمازجمعه، پایگاه مستحکمی برای معرفی معارف و ارزش‌های دینی است، گفت: در سه شهر شهرستان کوهپایه نماز جمعه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی آقایی با اشاره به اینکه نماز جمعه، خیمه گاه امام زمان، منشا خیرات و برکات است، افزود: ائمه جمعه ستون خیمه گاه قرار گاه فرهنگی و معنوی هستندو تواضع، زهد، فضل و دانش و مردمی بودن از ویژگی‌های بارز ائمه جمعه است.

حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، امام جمعه جدید کوهپایه، دارای دکترای کلام اسلامی، پژوهشگر، مبلغ و نویسنده در حوزه و دانشگاه است و سابقه عضویت در کارگروه فرقه‌ها و مذاهب مؤسسه امام خمینی (ره) قم را در کارنامه خود دارد.

در این آیین همچنین از خدمات حجت الاسلام علی اکبر جمیاری امام جمعه سابق کوهپایه قدردانی شد.