مرحله نهایی سی و دومین جشنواره فرهنگی و هنری قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه های ملی مهارت سراسر کشور، در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس دانشگاه ملی مهارت خراسان رضوی در افتتاحیه این جشنواره اظهار کرد: این جشنواره به میزبانی دانشگاه ملی مهارت خراسان رضوی از امروز، یکشنبه، به مدت سه روز ادامه دارد.

علی احمدی افزود: هشت هزار نفر از دانشجویان دانشگاه های ملی مهارت در سراسر کشور، در رشته‌های مختلف هنری، ادبی، فرهنگی، آوایی و پژوهشی در مرحله مقدماتی این جشنواره شرکت کردند.

وی اضافه کرد: ۳۱۰ نفر از این تعداد به مرحله نهایی راه یافتند که سهم خراسان رضوی حضور ۳۳ دانشجو در بیست و دومین جشنواره فرهنگی هنری قرآن و عترت است.

رییس دانشگاه ملی مهارت خراسان رضوی ادامه داد: آزمون و امتحان کتبی از راه یافتگان به مرحله نهایی این جشنواره گرفته می‌شود و مابقی به صورت عملی در ۳۱ رشته از جمله بخش آوایی، صوت، گرافیک، طراحی، عکاسی، پژوهش محور و دیگر رشته‌ها به رقابت می‌پردازند.

به گفته او، در هر حوزه از متخصصان، نفرات برتر دانشگاهی، خبرگان غیر دانشگاهی و اعضای هیات علمی به عنوان داور این جشنواره استفاده شده است و در هر رشته سه داور نسبت به طراحی سوال اقدام کرده‌اند.

در آیین افتتاحیه این مراسم حجت‌الاسلام «محمد رضا بنیان جوادی» نماینده ولی فقیه در دانشگاه مهارت و حجت‌الاسلام و الاسلام «علی عسکری» معاون زیارت استانداری خراسان رضوی نیز در خصوص تاثیرات مثبت قرآن در زندگی و جایگاه زیارت امام رضا (ع) سخنرانی کردند.

سی و یکمین دوره جشنواره فرهنگی و هنری قرآن و عترت سال گذشته در استان همدان برگزار شد.