آغاز به كار چهارمین دكل حفاری در میدان نفتی سپهر و جفیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت ملی نفت ایران، نخستین دکل حفاری شرکت مپنا با عنوان «مپنا نور–۲» به عنوان چهارمین دکل فعال در طرح توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر در این طرح آغاز به کار کرد.

با استقرار دکل مپنا نور–۲، شمار دکل‌های فعال در میدان سپهر–جفیر به چهار دستگاه رسید. برنامه نخست این دکل، حفاری یک حلقه چاه در مخزن فهلیان با عمق حدود ۴۵۰۰ متر است که با هدف دستیابی به تولید روزانه بیش از چهار هزار بشکه نفت طراحی شده است.

مجری طرح توسعه میادین سپهر و جفیر در این باره گفت: برای رسیدن به سقف تولید ۱۱۰ هزار بشکه در روز در انتهای فاز دوم، حداقل سالانه به فعالیت شش دکل حفاری نیاز داریم. از این رو ورود دومین دکل حفاری شرکت مپنا در سال ۱۴۰۴ بسیار ضروری است.

وی در پایان افزود: استقرار پیمانکار جدید ضمن شتاب‌دهی به حفاری و تکمیل چاه‌ها، رقابت سازنده‌ای میان پیمانکاران فعال طرح و منطقه غرب کارون ایجاد خواهد کرد که ارتقای کمی و کیفی عملیات را در پی دارد.