به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست با فعالان و نخبگان قرآنی استان با تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت، قرآن کریم را چراغ هدایت زندگی بشر دانست و اظهار کرد: جامعه قرآنی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و وظیفه همه دستگاه‌هاست که از ظرفیت آنها در مسیر فرهنگ‌سازی، تربیت نسل جوان و هدایت جامعه استفاده کنند.

وی با قدردانی از تلاش قاریان، حافظان و اساتید قرآن افزود: هیچ برنامه‌ای در جمهوری اسلامی بدون تلاوت قرآن آغاز نمی‌شود و این امر بیانگر جایگاه بی‌بدیل این کتاب آسمانی در زندگی فردی و اجتماعی مردم است.

استاندار کرمانشاه قرآن را منشور الهی توصیف کرد و گفت: خیر دنیا و آخرت در این کتاب نهفته است و هر کس با قرآن مأنوس شود رستگار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه قرائت قرآن باید زنده و روح‌دار باشد، بیان کرد: تلاوت نباید صرفاً تشریفاتی و بی‌روح باشد بلکه باید به گونه‌ای انجام شود که سینه به سینه منتقل گردد و نسل‌های جدید با مفاهیم نورانی قرآن انس بگیرند.



