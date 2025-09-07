سیاوش میر افزود:پیمانکار این طرح برای تکمیل استخر ذخیره آب و سایر بخش‌های باقی‌مانده، حداکثر تا پایان این هفته کار را آغاز خواهد کرد.

وی گفت:تاکنون حدود ۴ میلیارد تومان برای آن هزینه شده و امسال هم ، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به این طرح اختصاص یافته است.

محمد عزیزی فرماندار پلدختر با اشاره به ساخت طرح پرورش ماهیان خاویاری در منطقه رنگین بان به عنوان دومین طرح بزرگ پس از طرح پرورش ماهیان خاویاری چم گز افزود: این طرح هم اکنون مراحل ساخت را طی می‌کند.



