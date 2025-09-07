پیشرفت ۳۵ درصدی مجتمع پرورش ماهی رنگین بان پلدختر
مدیر امور پشتیبانی اداره کل شیلات لرستان گفت: با تکمیل و بهرهبرداری از مجتمع پرورش ماهی رنگین بان پلدختر سالانه هزار تن خاویار تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیر امور پشتیبانی اداره کل شیلات لرستان با اشاره به پیشرفت ۳۵ درصدی مجتمع پرورش ماهی رنگین بان پلدختر گفت:با تکمیل و بهرهبرداری از این مزرعه پرورش ماهی، سالانه یکهزار تن گوشت خاویار تولید و برای یکصد نفر شغل ایجاد خواهد شد.
سیاوش میر افزود:پیمانکار این طرح برای تکمیل استخر ذخیره آب و سایر بخشهای باقیمانده، حداکثر تا پایان این هفته کار را آغاز خواهد کرد.
وی گفت:تاکنون حدود ۴ میلیارد تومان برای آن هزینه شده و امسال هم ، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به این طرح اختصاص یافته است.
محمد عزیزی فرماندار پلدختر با اشاره به ساخت طرح پرورش ماهیان خاویاری در منطقه رنگین بان به عنوان دومین طرح بزرگ پس از طرح پرورش ماهیان خاویاری چم گز افزود: این طرح هم اکنون مراحل ساخت را طی میکند.