تیم استان همدان، در دو بخش آقایان و بانوان قهرمان کیوکوشین کاراته fikk کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پنجمین دوره مسابقه کیکوشین fikk کشور در بخش آقایان و بانوان در دو رشته کاتا و کمیته با حضور ۸۰۰ ورزشکار به میزبانی سالن غدیر تویسرکان برگزار شد.

تیم کاراته بانوان استان همدان از ورزشکاران دو شهرستان تویسرکان و اسدآباد تشکیل شد و ۷۲ نشان طلا در این دوره از کسب کردند و تیم‌های کرمانشاه و لرستان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

تیم کاراته آقایان استان همدان هم متشکل از سه شهرستان همدان، تویسرکان و اسدآباد بود و سهم آنها نیز ۴۵ نشان طلا بود.

همچنین تیم استان‌های کرمانشاه و خوزستان در بخش آقایان جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

تیم منتخب این دوره از مسابقات از جمع نفرات برتر برای رقابت در سال ۲۰۲۶ در سریلانکا آماده می‌شود.