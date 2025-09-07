متهمی که به جرم سرقت مسلحانه در شهرستان دزفول تحت تعقیب بود ، در آرادان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ دوم مهدی سمنگانی فرمانده انتظامی شهرستان آرادان گفت: در پی تماس شهروندی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از محلات ، واحد‌های گشتی به محل وقوع اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور پلیس در محل با انجام اقدامات اطلاعاتی عاملان درگیری شناسایی و دستگیر و برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل شدند.

سرهنگ سمنگانی ادامه داد: ماموران در بررسی هویت متهمان پی بردند یکی از آنها ضمن داشتن سوابق متعدد سرقت در شهرستان دزفول به عنوان یکی از متهمان سرقت مسلحانه تحت تعقیب است بر این اساس پرونده در این خصوص تکمیل و به مراجع قضایی معرفی شد