به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهان شیر سراج الدین گفت: نظارت بر اجرای طرح‌های دارای مجوز تغییرکاربری جهت تعیین دقیق و صحیح میزان پیشرفت فیزیکی و جلوگیری از انحراف اجرایی آنان لازم است.

وی ادامه داد: عوامل نظارتی شهرستان‌ها هر شش ماه یکبار از طرح‌های دارای مجوز بازدید و فرم‌های مربوط را تکمیل و در سامانه ثبت می‌کنند.

سراج الدین افزود: عوامل نظارتی شهرستان‌های بهبهان و شوش در هفته گذشته از ۱۴ طرح دارای مجوز شامل دیوارکشی، گاوداری شیری، پرورش گوسفند، پرورش ماهیان زینتی، خشکاندن ذرت، مرغداری گوشتی و تخمگذار بازدید کردند.