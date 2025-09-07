پخش زنده
مدیر امور اراضی خوزستان از بازدید عوامل نظارتی از ۱۴ طرح دارای مجوز تغییرکاربری در هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهان شیر سراج الدین گفت: نظارت بر اجرای طرحهای دارای مجوز تغییرکاربری جهت تعیین دقیق و صحیح میزان پیشرفت فیزیکی و جلوگیری از انحراف اجرایی آنان لازم است.
وی ادامه داد: عوامل نظارتی شهرستانها هر شش ماه یکبار از طرحهای دارای مجوز بازدید و فرمهای مربوط را تکمیل و در سامانه ثبت میکنند.
سراج الدین افزود: عوامل نظارتی شهرستانهای بهبهان و شوش در هفته گذشته از ۱۴ طرح دارای مجوز شامل دیوارکشی، گاوداری شیری، پرورش گوسفند، پرورش ماهیان زینتی، خشکاندن ذرت، مرغداری گوشتی و تخمگذار بازدید کردند.