تفاهمنامه توسعه زیستبوم صنایع خلاق مشهد، میان شهرداری این شهر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی روز یکشنبه در بازدید از کارخانه نوآوری مشهد و امضای این تفاهمنامه با دفتر خلاقیت و نوآوری شهرداری، گفت: حمایت مشترک از فعالان صنایع خلاق، توسعه زیرساختها و فضاهای نوآوری، توانمندسازی استارتاپها، کسب و کارهای فرهنگی و نیز تقویت دیپلماسی فرهنگی در مشهد از اهداف این تفاهمنامه است.
حسین مسگرانی افزود: بر اساس این تفاهمنامه، شهرداری مشهد متعهد به اختصاص فضاهای شهری و فراهمسازی زیرساختهای تبلیغاتی و خدماتی شد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز مسئولیت حمایت محتوایی، صدور مجوزها و اجرای برنامههای آموزشی و تبلیغاتی را بر عهده گرفت.
وی اضافه کرد: این همکاری مشترک زمینهساز برگزاری جشنوارهها، نمایشگاهها، رویدادهای فرهنگی–اقتصادی و ایجاد موسسات صنایع فرهنگی و مراکز رشد صنایع خلاق در مشهد خواهد بود.
کارخانه نوآوری مشهد در سال۱۳۹۷ با تفاهمنامهای سهجانبه بین شهرداری مشهد، معاونت علمی ریاستجمهوری و شتابدهنده دانشگاه فردوسی پایهریزی شد.
این کارخانه حدود ۱۰هزار مترمربع زیربنا دارد و باتوجهبه تلاش برای تأمین همه نیازهای یک فعالیت استارتآپی، امکانات رفاهی و حمایتی و خدماتیای مانند فضای اشتراکی، فضاهای مستقل قابل واگذاری، آمفیتئاتر، کافیشاپ و رستوران، کلاسهای تولید محتوا، آزمایشگاه نوآوری، اتاق جلسات و اتاقهای گفتوگو در آن پیشبینی شده است.