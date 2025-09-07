به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام قدرتی، معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره‌کل زندان‌های استان سمنان گفت: چهارمین دوره مسابقات آزاد مهارت زندانیان در پنج رشته مهارتی برگزار شد که در مجموع ۷۶ نفر از زندانیان و ۹ نفر از اعضای خانواده زندانیان در آن شرکت کردند.

وی افزود:هدف از برگزاری این مسابقات، تقویت انگیزه برای یادگیری، شناسایی استعداد‌ها و فراهم‌کردن بستر مناسب برای بازپروری و توانمندسازی زندانیان است.

در مراسم تجلیل از زندانیان ماهر یکی از زندانیان که پس از ۱۶ سال تحمل حبس، مسیر اصلاح و بازسازی شخصیتی را از طریق مهارت‌آموزی و شرکت فعال در برنامه‌های تربیتی طی کرده بود، مشمول ارفاقات قانونی مراجع قضایی و آزاد شد.