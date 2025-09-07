پخش زنده
نخستین دوره مسابقات کشوری اسکیت کراس در اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این مسابقات در مجموعه آکادمی اسکیت آزادی خوراسگان و با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور برگزار شد.
در این رقابتها ورزشکاران در دو بخش دختران و پسران و در چهار گروه سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در ۱۱ رده سنی با یکدیگر رقابت کردند.
اصفهان با عملکردی درخشان، صدرنشین جدول در این دوره شد و در مجموع توانست ۱۵ نشان طلا، ۱۱ نقره و ۱۱ برنز کسب کند.
همچنین خراسان رضوی با ۱۵ نشان و خراسان شمالی با ۹ نشان در ردههای بعدی قرار گرفتند.