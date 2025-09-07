پخش زنده
امروز: -
دانشگاه شهید بهشتی روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه میزبان جمعی از دانشآموزان، داوطلبان کنکور و علاقهمندان به تحصیل در این دانشگاه بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد با عنوان درهای باز به منظور آشنایی عمومی با فضای علمی ، آموزشی و فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز هدف از برگزاری این رویداد را تقویت ارتباط با جامعه و کمک به انتخاب آگاهانهتر مسیر تحصیلی جوانان عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه شهید بهشتی با حدود ۶۵ سال قدمت یکی از بزرگترین دانشگاههای کشور است، گفت: در این دانشگاه ۲۰ دانشکده و ۱۰ پژوهشکده و چندین مرکز تحقیقاتی وجود دارد.
به گفته آقامیری دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی در رشتههای تخصصی از جمله دانشکدههای هستهای، انرژی، ادبیات و روانشناسی جزء بهترین دانشکدههای کشور در این حوزهها هستند.
وی بیان اینکه در دانشگاه شهید بهشتی تأکید بر کیفیت آموزش است، گفت: در این دانشگاه مدرک را به بها میدهند نه به بهانه.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در پایان به سئوالات بعضی از دانشآموزان پایه دوازدهمی که درحال انتخاب رشته هستند، پاسخ داد.
در ادامه این برنامه، شرکتکنندگان ضمن بازدید از دانشکدهها، آزمایشگاهها، کتابخانه مرکزی و مراکز پژوهشی، با اعضای هیئت علمی و دانشجویان در گفتوگوهای آزاد شرکت کردند و از نزدیک با ظرفیتها و امکانات دانشگاه آشنا شدند.