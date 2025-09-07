پخش زنده
دومین جلسه ستاد استقبال از مهر با محور شناورسازی ساعت ادارات تهران با حضور مسئولان شهری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی گلشنی مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق و دبیر کمیته ترافیکی شهرداری تهران در این جلسه گفت: با توجه به اهدافی که در ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴ دنبال میکنیم، روانسازی ترددها، ارتقای کیفیت حمل ونقل و افزایش ایمنی شبکه معابر در دستور کار است.
وی افزود: در این مسیر باید حوزههای نظارتی دخیل شوند تا کار بی نقص پیش برود. همچنین با استفاده از ظرفیت حداکثری اطلاعرسانی میتوان مهر ۱۴۰۴ را بهتر و باکیفیتتر از گذشته آغاز کرد و شناورسازی ساعت کار ادارات نیز برای ابلاغ از سوی استانداری پیگیری میشود.
گلشنی همچنین درباره برگزاری روز بدون خودرو در تهران گفت: ۳۱ شهریور در دنیا روز بدون خودرو نامگذاری شده و در تهران هم طی سالهای اخیر با برگزاری این مراسم بر اهمیت حمل ونقل پاک تاکید میشود. در سال جاری این روز را با همکاری پلیس راهور به روزهای قبل از آغاز سال تحصیلی تسری میدهیم تا تزاحمی با هفته دفاع مقدس نداشته باشد.
به گفته مدیر کل حمل و نقل عمومی معاونت ترافیک، ۴۸۴ مدرسه شناسایی شده که تمهیدات ترافیکی و ایمنسازی محدوده آن انجام میشود. همچنین طرح پلیس مدرسه و همیار پلیس پس از چند سال قرار است احیا و در تهران اجرایی شود.
اکبر اختیاری سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران نیز در این نشست با اشاره به تغییر رفتار ترافیکی شهروندان در ابتدای مهرماه گفت: تغییر روند حرکتی در معابر و موکول کردن سفر شهری از ساعت ۶ به ۸ موجب اختلال در معابر تهران میشود.
وی افزود: ترافیک صبحگاهی تهران در ماه مهر ۱۶۹ درصد نسبت به ماه شهریور افزایش مییابد که اوج آن صبحها در ساعت ۷ تا ۸ و اوج عصرگاهی از ساعت ۱۷و ۳۰ تا ۱۹ و ۳۰ رقم میخورد. از سویی بیشترین مناطقی که گرفتار ترافیک مهرماهی میشوند، مناطق یک، ۳ و ۱۰ هستند. همچنین تمرکز مراکز آموزشی موجب تشدید ترافیک در معابر مناطق ۳، ۱۰، ۱۳ و ۱۴ میشود.
اختیاری تاکید کرد: راهکارهایی نظیر مدیریت تقاضای سفر، شناورسازی ساعت کار ادارات، عدم برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی، تاخیر در حمل بار و کالا از ساعات پیک به سایر اوقات و همسانسازی خدمات حمل ونقل عمومی میتواند گرههای ترافیکی تهران را بگشاید.
همچنین فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این جلسه با اعلام اثربخشی شناورسازی ساعت کار ادارات گفت: به لحاظ اهمیت آلودگی هوا در نیمه دوم هر سال به ویژه در نقاط پرتردد، شناورسازی ساعت آغاز به کار ادارات، مدارس و دانشگاهها میتواند آلودگی هوا را کنترل کند. از سویی افزایش حمل و نقل عمومی در کاهش توزیع آلایندههای شهری موثر و مفید است.
وی تصریح کرد: نتایج مطالعه این شرکت درباره اثرات شناورسازی ساعت کار طی ۴ سال اخیر نشان داده آلایندههای ۳گانه مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ساعات شبانهروز شهریور غلظت کمتری نسبت به ماه مهر دارند، اما وقتی ساعت آغاز به کار ادارات شناور میشود توزیع آلایندهها کم میشود.
کریمی افزود: همچنین در ساعات ۱۰تا ۱۵ از شدت دو آلاینده مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن به وضوح کاسته میشود. در عین حال وضعیت پیش از شناورسازی نشان میدهد پیک سنگینی از آلایندهها در آسمان طی ساعات صبگاهی تجمع میکنند؛ بنابراین شناورسازی یک ایده مهم و حیاتی برای کاهش آلودگی هوای تهران به ویژه در آغاز سال تحصیلی است.