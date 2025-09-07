به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز با حضور دکتر صیدایی رئیس سازمان نقشه برداری کشور و دکتر رستمی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، ایستگاه‌های دائمی ژئودینامیک و GNSS استان گیلان در ایستگاه‌های فومن، جیرنده، رضوانشهر، طاهرگوراب و بندرانزلی به طور همزمان افتتاح شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه این ایستگاه‌ها بخشی از شبکه ملی ایستگاه‌های دائمی ژئودینامیک و GNSS کشور است گفت: این شبکه با ارائه تصحیحات موقعیت‌یابی آنی و تولید داده‌های مکانی با دقت بسیار بالا، در پایش دقیق و مستمر جابجایی‌ها و تغییرات ژئودتیکی زمین، نقش اساسی ایفا می‌کند.

محمدرضا رستمی افزود: این زیرساخت حیاتی، محور توسعه علوم ژئودزی، ژئوفیزیک، پایش مخاطرات زمین‌شناسی، مهندسی سازه و سامانه‌های ناوبری بوده و با تأمین داده‌های دقیق و قابل اعتماد، به‌عنوان یکی از بستر‌های اصلی تحلیل حرکت‌های زمین، پیش‌بینی بلایای طبیعی و مدیریت بهینه منابع محیطی محسوب شده و در تحقق توسعه پایدار و ارتقاء فناوری‌های نوین کشور تأثیرگذار است.