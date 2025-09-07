به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی پدل بانوان کشورمان با حضور ۱۵ نفر اول رنکینگ کشوری در شرایطی برگزار می‌شود که این تیم خود را برای شرکت در مسابقات تیمی قهرمانی آسیا در قطر آماده می‌کند.

بر این اساس زهرا کهریزی، کتایون عزیزی، سمانه هفت برادران، ندا تقی‌پور، سروناز کماسی، حنانه یعقوب زاده، حانیه صادقی، صبا نجفی، مهسا سربازی، آیسان آبسالان، ستایش عبدالکریمی، دنیا طاهونچی، شقایق کریمی، کیمیا مناجاتی و صحابه فرد به عنوان بازیکن و مربی در این اردو حضور خواهند داشت. این اردو از امروز آغاز می شود و تا هجدهم شهریور در زمین‌های پدل مجموعه ورزشی انقلاب ادامه دارد.

ملیکا شهاب نیز به عنوان سرپرست در کنار ملی‌پوشان حاضر در این اردو حضور خواهد داشت. مسابقات قهرمانی آسیا ۲۲ مهر تا ۵ آبان در دوحه قطر برگزار می‌شود.