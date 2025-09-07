بررسی آخرین وضعیت طرحهای انتقال آب به استان یزد
طرح خط دوم انتقال آب خلیج فارس به استان یزد و خط دوم انتقال آب شرب از خرسان سه به استان یزد بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، در جلسه شورای آب استان در خصوص مدیریت تامین و مدیریت مصرف آب استان بحث و تبادل نظر شد و آخرین وضعیت طرحهای انتقال آب استان ارائه شد.
تسریع در تامین اعتبار خطوط انتقال آب برای تضمین امنیت آبی آینده و رفع موانع طرح احیای قنات تاریخی زارچ به عنوان نماد هویت و میراث یزد از مسائل مطرح شده در جلسه بود.
استاندار در این نشست با اشاره به اهمیت استراتژیک خطوط انتقال آب برای تضمین امنیت آبی پایدار، بر پیگیری جدی و تسریع در فرآیند تامین مالی و اجرایی این طرحها تاکید کرد.
بابایی همچنین مدیریت یکپارچه منابع آب، اجرای دقیق مصوبات شورای آب و نظارت مستمر بر طرحهای انتقال آب را خواستار شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد در خصوص مصوبات این نشست گفت: در این جلسه طرح خط دوم انتقال آب خلیج فارس به استان یزد و خط دوم انتقال آب شرب از خرسان سه به استان مورد بحث قرار گرفت.
محجوبی افزود: برنامه استان در خصوص رفع ناترازی آب از سفره آب زیر زمینی، آخرین وضعیت میزان آب شرب، کشاورزی و صنعت از سفره آب زیر زمینی، برنامه برای رفع بیلان منفی سفره آب زیر زمینی تا پایان برنامه هفتم از مسائل مطرح شده در این نشست بود و مقرر شد جلسات کارشناسی بین آب منطقهای و جهاد کشاورزی در خصوص رفع ناترازی آب، تدوین و تا پایان سال ۱۴۰۷ سهم استان در رفع ناترازی را انجام دهیم و سفرههای آب زیرزمینی را به سمت تعادل پیش ببریم.