نخبگان، معتمدین و متنفذین بسیجی از سراسر استان در همایش بسیجیان و نخبگان حضور یافته و بر حفظ انسجام ملی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه نخبگان، متنفذین و معتمدین جامعه باید همواره در کنار مردم باشند و از نظام دفاع کنند گفت: دوری از ریا، دلسوزی، و الگو برای پیشرفت جامعه اسلامیو روشنگری و تبیین واقعیت‌ها از ویژگی‌های یک بسیجی نخبه است.

سرهنگ عسکری جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه دشمن دنبال شکستن ستون‌های تمدنی و اراده ملت ایران است، افزود: نخبگان در جنگ ترکیبی، نقش محوری دارند و ستون‌های معرفی و فکری جامعه بسیار می‌توانند تاثیرگذار باشند.

ورمقانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم با اشاره به اینکه درهفته دولت در راستای محرومیت زدایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۵۰۰ پروژه مختلف درسراسراستان صرف شده گفت: توجه به سرمایه گذاری دربخش‌های مختلف استان باعث توسعه استان خواهد شد.

دراین همایش سخنرانان در قالب ۷ کارگروه تخصصی به بیان مطالب پرداختند.

در پایان این همایش، از خانواده‌های شهدا، شهید یدالله محمدی و علی مرادی با اهدای لوح تجلیل شد.