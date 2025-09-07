مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۶ مصدوم واژگونی خودروی پژو در محور سامان به شهرکرد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد واژگونی خودروی پژو در محور سامان به شهرکرد دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات واکنش سریع استان به محل اعزام شد. نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی‌های اولیه و ایمن‌سازی محل حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

سپس با همکاری نیرو‌های اورژانس، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.