مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۶ مصدوم واژگونی خودروی پژو در محور سامان به شهرکرد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد واژگونی خودروی پژو در محور سامان به شهرکرد دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات واکنش سریع استان به محل اعزام شد. نیروهای امدادی پس از ارزیابیهای اولیه و ایمنسازی محل حادثه، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.
سپس با همکاری نیروهای اورژانس، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.