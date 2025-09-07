مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس از احداث دو مخزن ذخیره‌سازی یک میلیون بشکه‌ای خبر داد و گفت: با ساخت این مخازن، ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان ۲ میلیون بشکه ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید قانعی‌فرد با اشاره به اینکه همسو با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، ساخت ۲ مخزن یک میلیون بشکه‌ای در دستور کار قرار گرفته بود، اظهار کرد: این مخزن‌ها، بزرگ‌ترین مخازن ذخیره‌سازی در خاورمیانه هستند که سبب افزایش ۲ برابری ذخایر راهبردی خوراک این شرکت می‌شوند.

وی با بیان اینکه این پروژه با ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ساعت نیروی انسانی، ۵۲۰ هزار متر پاس عملیات جوشکاری با بیش از ۱۱۲۰ تن میلگرد اجرا شده است، گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان ۲ میلیون بشکه ارتقا یافت.