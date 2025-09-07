پخش زنده
معاون برنامهریزی و توسعه شرکت آبفای استان همدان بر ضرورت استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب در منازل و اماکن عمومی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجتبی حسینآبادی گفت: کشور ما در منطقه خشک و نیمهخشک قرار دارد و ناچاریم از منابع محدود آب بهترین بهرهبرداری را داشته باشیم.
او افزود: یکی از راهکارهای مهم، استفاده از شیرآلات کممصرف، سردوشهای کاهنده و پلاتورهای نصبشده روی شیرهای قدیمی است.
معاون برنامهریزی و توسعه شرکت آبفای استان همدان تأکید کرد: با نصب این تجهیزات، هر خانوار میتواند ماهانه بین دو تا سه هزار لیتر صرفهجویی در مصرف آب داشته باشد، بدون آنکه فشار آب کاهش یابد.
به گفته او، سیستم این ابزارها با ترکیب آب و هوا، مصرف را ۳۵ تا ۴۰ درصد کمتر میکند.
حسینآبادی همچنین به استفاده از فلاشتانکهای کممصرف اشاره و تأکید کرد: فلاشتانکهای قدیمی در هر بار استفاده حدود ۱۶ لیتر آب مصرف میکنند، اما مدل های جدید این میزان را تا ۵۰ درصد کاهش میدهند.
او تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ شیر کممصرف در مدارس و مساجد استان به شکل رایگان جایگزین شیرهای قدیمی شده است و این روند ادامه دارد.
معاون برنامهریزی و توسعه آبفای استان همدان از اجرای پویش ترویج استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف برای شهروندان خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات میتواند سرانه مصرف خانوار را به حدود ۱۲ مترمکعب در ماه برساند که رقم مطلوب برای آب آشامیدنی شهری و روستایی است.