امر به معروف و نهی از منکر، به ویژه در موضوع حجاب، باید به صورت جدی در دانشگاهها پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در کرسیهای آزاداندیشی دانشگاهها با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه، باید مسئولیت این امر را بر عهده گرفته و جلسات ماهیانه شوراها برگزار شود.
حجتالاسلام شهریاری با اشاره به اهداف اصلی جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: تبیین وظایف شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاهها، برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای علمی با رویکرد مبانی دینی، بررسی و رصد فرهنگی فضاهای علمی دانشگاهی با حضور روسای دانشگاهها و مسئولان دفتر نهاد رهبری دانشگاهها از جمله اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
وی این اقدامات را گامی اساسی در تقویت فرهنگ دینی و حفظ ارزشهای جامعه در محیطهای علمی و دانشگاهی عنوان کرد.