به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ بهادر دیلمی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از روستا‌های سطح حوزه استحفاظی اقدام به دپوی چوب قاچاق کرده، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از انجام تحقیقات نامحسوس در این زمینه و احراز صحت موضوع با هماهنگی قضائی و همراهی کارشناسان منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان، ۱۵ تن چوب جنگلی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن با اشاره به تحویل چوب‌های قاچاق به اداره منابع طبیعی تصریح کرد: یک متهم در این رابطه دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ دیلمی در پایان با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است، به عزم راسخ پلیس در برخورد با قاچاق اشاره کرد و از مردم خواست در صورت اطلاع یا مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه فوریت‌های ۱۱۰ پلیس اطلاع رسانی کنند.