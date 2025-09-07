پخش زنده
غرفه داران ایرانی هم در این نمایشگاه حضوری پر رنگ دارند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بصره در میان غرفههایی که مملو از محصولات و نوآوریها بود، حضور پررنگ شرکتهای ایرانی با کالاهای ویژه و منحصربهفردشان چشمگیر بود؛ محصولاتی که بنا بر اظهارات مسئولان غرفهها، با استقبال گسترده مواجه شد. این امر نشان میدهد که بصره امروز دارای ظرفیت بالایی در این زمینه است
شایان ذکر است که امار صادرات غیر نفتی ایران به عراق در سال ۱۴۰۳ تقریبا ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است و در سال ۱۴۰۲ تقریبا ۹ میلیارد و سیصد میلیون دلار بوده ودر حال حاضر نسبت به سالهای قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است