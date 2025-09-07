امروز‌ها جای جای شهرستان تکاب شاهد آیین‌های جشن و سرور هفته وحدت است و مردم منطقه اعم از شیعه و سنی دوشا دوش هم محفل جشن اتحاد و برادری برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: وحدت کلید پیروزی ملت‌ها در برابر حیله دشمنان است.

امام جمعه تکاب افزود: در دنیایی که اسلام و مسلمین آماج تیر‌های زهر آگین دشمنان قرار گرفته‌اند و متأسفانه سردمداران بعضی کشور‌های مسلمان نیز بی تفاوت از کشتار مسلمانان منطقه و جهان نظاره گر این پاقعه تلخ هستند تنها وحدت مسلمین می‌تواند در مقابل این دسیسه‌ها و تفکر ضد اسلامی مقابله نماید.

وی گفت: مردم مسلمان غزه، لبنان و سوریه نمونه بارز این ظلم‌ها و اسلام ستیزی دشمنان با ان مناطق است و صد افسوس بعضی از کشور‌های اسلامی منطقه بجای مساعدت و حمایت از مسلمین در تأمین تجهیزات کشتار جمعی مسلمین منطقه و خصوصا غزه سهیم هستند.

ماموستا ادریس قیصری امام جماعت مسجد روستای احمد آباد سفلی گفت:شیطان بزرگ آمریکا از طریق فضای حقیقی و مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای در تلاش است تا بین مسلمین تفرقه ایجاد کند.

ماموستا قیصری افزود: از شیطان چیزی جز این انتظار نمی‌رود لذا ما مسلمانان باید با اتحاد و همدلی شیطنت این شیطان صفتان را خنثی سازیم.

سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب نیز گفت: امروز اصل اسلام و مسلمین هدف دشمنان است و مسلمانان باید هوشیارانه با تمرکز بر اصل اسلام و پرهیز از اشتباهات جنبی و اختلافات قومی حول محور اسلام متحد شده و با دشمنان شیطانی خویش به مبارزه برخیزند.

کرامتی افزود: اختلافات جزئی بر سر مسایل موجود محور اتحاد نیست امروز آنچه باید محور وحدت بین مسلمین قرار گیرد اصل دین و اصل اسلام ناب محمدی است که دشمنان سعی دارند آن را از مسلمانان گرفته و جامعه‌ای عاری از اسلام ناب محمدی را ترویج دهند.

وی گفت هوشیاری همه ما مسلمانان در پاسداری از دین اسلام و مقابله با جهل و‌کفر آنان بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

در پایان با اجرای مولودی خوانی اهالی روستای احمد آباد سفلی آیین جشن دیگری در شهرستان بر اوراق زرین وحدت و همدلی این ملت افزوده شد.

اقامه نماز وحدت بخش مغرب با حضور برادران شیع و سنی در مساجد از جلوه‌های دیگر آیین‌های اخوت و برادری مسلمانان شیعه و سنی در طول هفته وحدت امسال است که جلوه‌ای خاص به محافل بخشیده است