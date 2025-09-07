پخش زنده
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی گفت: امروز ظرفیت مسجد باید در مسیر تمدنسازی اسلامی و فراهمسازی شرایط ظهور حضرت مهدی (عج) به کار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیتالله عبادی در دیدار مدیر و اعضای مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی در این دیدار با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و فرارسیدن هفته وحدت گفت: مسجد ظرفیتی عظیم برای اداره جامعه بشری دارد و خانه خدا همواره مأمن و پایگاه معنوی مردم بوده است.
وی افزود: مساجد در برهههایی از تاریخ بهصورت راکد بودهاند، اما امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی رونق یافتهاند و نقش آنها باید در مسیر تمدنسازی و شرایط ظهور حضرت مهدی (عج) تعریف شود.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه خدمت در مساجد توفیقی ارزشمند است، گفت: تحولات جهانی و سیاستهای استعمار وظیفه دستاندرکاران مساجد را سنگینتر کرده و تلاش مضاعفی میطلبد.
حجتالاسلام دهقانی، مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی هم در این نشست با قدردانی از صدا و سیمای استان برای پوشش برنامههای هفته مسجد گفت: تاکنون در ۲۳ شهر و مراکز بخش استان، دفاتر رسیدگی به امور مساجد راهاندازی شده است.