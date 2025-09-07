مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری اسدآباد گفت: در ۶۰ درصد از اراضی عملیات آبخیزداری انجام شده است و در صورت تأمین اعتبار می‌توانیم به اجرای ۱۰۰ درصدی برسیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهزاد شاهمرادی افزود: در ۴ حوزه آبخیز این شهرستان ۴ مدل آب بند شامل چپر، خشکه چین، گابیونی و ملاتی وجود دارد.

او تأکید کرد: در حوزه آبخیز روستای قراکند این شهرستان ۲ مدل آب بند ملاتی و خشک چین وجود دارد که در حال حاضر ۱۷۰ هزار متر مکعب آب در این آب بند‌ها دخیره شده است.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری اسدآباد گفت: کشاورزان و دامداران منطقه از ساخت آب بند‌ها بسیار رضایت دارند به گونه ای که در برخی از مناطق چاه‌ها و چشمه‌های خشک شده مجدد فعال شده‌اند.

شاهمرادی با بیان اینکه در ۶۰ درصد از اراضی عملیات آبخیزداری انجام شده است، تأکید کرد: در صورت تأمین اعتبار می‌توانیم به اجرای ۱۰۰ درصدی عملیات آبخیزداری برسیم.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری اسدآباد تصریح کرد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۳۹۰۰ آب بند با حجم یک صد هزار مترمکعب در شهرستان اسدآباد اجرا شده است.