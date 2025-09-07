مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم، عفو و سجل قضایی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور گفت:اگر بخواهیم عقب ماندگی در حوزه پیشگیری را جبران کنیم باید پیش بینی و رصد نتیجه ماموریت‌ها در حوزه پیشگیری و خصوصا فضای مجازی را در اولویت قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مجتبی شیرود بزرگی در شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیرو‌های مسلح آذربایجان شرقی در تبریز گفت: در طول سال گذشته علل و زمینه‌های وقوع جرایم سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی بررسی شد و طی امسال اجرای راهکار‌ها و آسیب زدایی این جرایم را دنبال خواهیم کرد. وی تاکید کرد:اگر بخواهیم عقب ماندگی در حوزه پیشگیری را جبران کنیم باید پیش بینی و رصد نتیجه ماموریت‌ها در حوزه پیشگیری و خصوصا فضای مجازی را در اولویت قرار دهیم. وی تصریح کرد: ضرورت توجه به نیرو‌های انسانی و رسیدگی به مشکلات ، معیشت و حفظ منزلت کارکنان از اولویت‌های همه ماست.

نجفی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح آذربایجان شرقی با بیان اینکه سلامت اداری کارکنان به ویژه نیرو‌های مسلح برای اقتدار داخلی و خارجی کشور امری ضروری است گفت: شناسایی علل جرایم و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه عملیاتی در مواجهه با هر جرم موثرتر و نتیجه بخش‌تر خواهد بود.

نجفی سوء استفاده از موقعیت شغلی و اختیارات دولتی را از جمله چالش‌های سلامت اداری دانست و افزود: این چالش‌ها شامل چندین تخلف می‌شود که هم صلابت سازمانی را تهدید و هم کار آمدی را تضعیف می‌کند اما نیرو‌های مسلح ما با پشتوانه مکتبی خود در تمامی سلسله مراتب بر مبنای انضباط فردی و سازمانی خود عمل می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ رشد جرایم در نیرو‌های مسلح استان با سیر نزولی بوده و همواره کاهش داشته است افزود: شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم نیرو‌های مسلح طی دو نوبت در سال برگزار می‌شود و سپس کمیسیون تخصصی در یگان‌های مستقر در استان تشکیل می‌شود.

امیر سرتیپ دوم عیسی بیات فرمانده ارشد آجا در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل گفت: سلامت نیرو‌های مسلح از اهم واجبات است و موضوع پاکدستی در نیرو‌های مسلح از ویژگی‌های خاص آنهاست.

وی افزود: راه‌های پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح داشتن برنامه در بخش کنشی و واکنشی است که در بخش کنشی حذف زمینه جرم و از بین بردن آن با شفاف سازی، اخلاق مداری رعایت عدالت و ایجاد محیط سالم است و در بخش واکنشی با افزایش قدرت نظارت و بازرسی، ایجاد قانون سختگیرانه‌تر و اصلاح ساختار سازمانی است.

سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا هم گفت: یکی از نمونه‌های بارز در آمادگی میدانی نیرو‌های مسلح، حضور در میدان نبرد است و در دفاع مقدس ۱۲ روزه متوجه شدیم همه پای کار آمدند.

وی با بیان اینکه آشنایی با احکام اسلامی مانع هر گونه تخلف است گفت: باید ارتباطات خود را با رده‌ها با برگزاری جلسه‌های مختلف افزایش داده و از وقوع جرم پیشگیری کنیم.

سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی هم گفت: موضوع صیانت پیش رویدادی از ابتکارات ناجاست یعنی قبل از وقوع جرم فرد آسیب پذیر از صحنه جرم خارج و جرمی واقع نشود و اجرای این طرح موجب کاهش جرایم شده است.