مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم، عفو و سجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور مطرح کرد؛
جبران عقبماندگی در پیشگیری با رصد ماموریتها و فضای مجازی
مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم، عفو و سجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت:اگر بخواهیم عقب ماندگی در حوزه پیشگیری را جبران کنیم باید پیش بینی و رصد نتیجه ماموریتها در حوزه پیشگیری و خصوصا فضای مجازی را در اولویت قرار دهیم.
،مجتبی شیرود بزرگی در شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان شرقی در تبریز گفت: در طول سال گذشته علل و زمینههای وقوع جرایم سوء استفاده از موقعیتهای شغلی بررسی شد و طی امسال اجرای راهکارها و آسیب زدایی این جرایم را دنبال خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: ضرورت توجه به نیروهای انسانی و رسیدگی به مشکلات ، معیشت و حفظ منزلت کارکنان از اولویتهای همه ماست.
نجفی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان شرقی با بیان اینکه سلامت اداری کارکنان به ویژه نیروهای مسلح برای اقتدار داخلی و خارجی کشور امری ضروری است گفت: شناسایی علل جرایم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه عملیاتی در مواجهه با هر جرم موثرتر و نتیجه بخشتر خواهد بود.
نجفی سوء استفاده از موقعیت شغلی و اختیارات دولتی را از جمله چالشهای سلامت اداری دانست و افزود: این چالشها شامل چندین تخلف میشود که هم صلابت سازمانی را تهدید و هم کار آمدی را تضعیف میکند اما نیروهای مسلح ما با پشتوانه مکتبی خود در تمامی سلسله مراتب بر مبنای انضباط فردی و سازمانی خود عمل میکنند.
وی با تاکید بر اینکه نرخ رشد جرایم در نیروهای مسلح استان با سیر نزولی بوده و همواره کاهش داشته است افزود: شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح طی دو نوبت در سال برگزار میشود و سپس کمیسیون تخصصی در یگانهای مستقر در استان تشکیل میشود.
امیر سرتیپ دوم عیسی بیات فرمانده ارشد آجا در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل گفت: سلامت نیروهای مسلح از اهم واجبات است و موضوع پاکدستی در نیروهای مسلح از ویژگیهای خاص آنهاست.
وی افزود: راههای پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح داشتن برنامه در بخش کنشی و واکنشی است که در بخش کنشی حذف زمینه جرم و از بین بردن آن با شفاف سازی، اخلاق مداری رعایت عدالت و ایجاد محیط سالم است و در بخش واکنشی با افزایش قدرت نظارت و بازرسی، ایجاد قانون سختگیرانهتر و اصلاح ساختار سازمانی است.
سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا هم گفت: یکی از نمونههای بارز در آمادگی میدانی نیروهای مسلح، حضور در میدان نبرد است و در دفاع مقدس ۱۲ روزه متوجه شدیم همه پای کار آمدند.
وی با بیان اینکه آشنایی با احکام اسلامی مانع هر گونه تخلف است گفت: باید ارتباطات خود را با ردهها با برگزاری جلسههای مختلف افزایش داده و از وقوع جرم پیشگیری کنیم.
سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی هم گفت: موضوع صیانت پیش رویدادی از ابتکارات ناجاست یعنی قبل از وقوع جرم فرد آسیب پذیر از صحنه جرم خارج و جرمی واقع نشود و اجرای این طرح موجب کاهش جرایم شده است.