اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی هفت بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحدفراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزارو هفتصدو هفتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، صادق فانی خشتی ۳۲ ساله که از بیمارستان طالقانی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: قلب زنده یاد فانی خشتی پس از ارسال به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، به آقای ۲۶ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از بیماری نارسایی قلبی رنج می‌برد، پیوند شد.

وی ادامه داد: کبد زنده یاد فانی خشتی در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه به آقای ۴۴ ساله از مشهدکه از نارسایی کبدی رنج می‌برد، پیوند شد.

مسئول واحدفراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کلیه‌های این مرحوم برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز، قرنیه‌های وی به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست مرحوم فانی خشتی برای پیوند به بیماران، به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.