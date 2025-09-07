بانوی نیکوکار یزدی، مبلغ ۱۰ میلیون تومان را در گرامی داشت ششمین سالگرد درگذشت پدرش جهت مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.

هزینه سالگرد، سومین سال متوالی برای آزادی زندانی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، فخر الملوک شاه محمودی، بانوی نیکوکار یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰ میلیون تومان را جهت مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.

این بانوی نیکوکار یزدی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: با توجه به فرا رسیدن ششمین سالگرد درگذشت پدرم مرحوم (غلام رضا شاه محمودی) تصمیم گرفته تا مبلغی را جهت مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کنم تا با این اقدام در شادی دل یک خانواده نقش کوچکی داشته باشم و ثواب این کار نیز به روح پدرم برسد.

گفتنی است این بانوی نیکوکار برای سومین سال متوالی در این اقدام خیر مشارکت کرد.