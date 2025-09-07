پخش زنده
مسئول فضای مجازی استان کردستان از برگزاری چهارمین جشنواره سواد رسانهای نسرا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مجتبی فرامرزی گفت: علاقهمندان تا ۱۰ مهر ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
فرامرزی افزود: هدف اصلی این جشنواره، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سواد رسانهای نسل جوان است.
وی گفت: امروز رسانهها نقشی تعیینکننده در سبک زندگی و تصمیمگیریهای اجتماعی دارند و ضروری است که جامعه، بهویژه نوجوانان و جوانان، توانایی تحلیل و استفاده صحیح از آنها را پیدا کنند.
وی با اشاره به محورهای جشنواره افزود: آثار ارسالی میتوانند موضوعاتی همچون رسانهشناسی، تربیت رسانهای، هوش مصنوعی، اقتصاد رسانهای، جریانشناسی رسانه، بازیهای رایانهای، شبکههای اجتماعی، سواد خبری و حتی سواد موسیقی را در بر گیرند. این تنوع محورها فرصتی فراهم میآورد تا علاقهمندان با نگاههای تخصصی و خلاقانه به موضوع سواد رسانهای بپردازند.
مسئول معاونت فضای مجازی استان کردستان، درباره قالبهای ارائه آثار گفت: شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالب پوستر، موشنگرافیک، پویانمایی، اینفوگرافیک، ویدئو، پادکست صوتی و حتی تولیدات چندرسانهای ارسال کنند؛ چون این تنوع قالبها کمک میکند تا هر فرد با توجه به توانایی و خلاقیت خود، ایدههایش را به بهترین شکل ارائه دهد.
فرامرزی اعلام کرد: علاقهمندان تا ۱۰ مهر ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند و دبیرخانه جشنواره از طریق صفحه روبیکا به آی دی https://rubika.ir/nasra_kurd پاسخگوی سؤالات و دریافت آثار خواهد بود که امیدواریم با مشارکت گسترده جوانان کردستان، این جشنواره زمینهساز ارتقای سطح سواد رسانهای در استان و کشور باشد.