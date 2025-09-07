تشریح برنامههای سالروز ولادت پیامبر (س) و امام جعفر صادق (ع) در استان
برنامههای سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق (ع) در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با سالروز میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود. رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بویراحمد گفت: بیش از ۴۰۰ منطقه از کهگیلویه و بویراحمد میزبان جشنهای ولادت پیامبر رحمت است. حجتالاسلام رخشان با بیان اینکه در مرکز استان نیز برنامه ویژهای در روز چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شده و تا نماز مغرب ادامه دارد، افزود: قرائت قرآن، اجرای گروه سرود، برگزاری مسابقه و اجرای تئاتر از جمله برنامههای این جشن بزرگ است. مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان، ضمن تبریک این ایام خجسته، بر اهمیت باشکوه برگزار شدن مراسم تأکید کرد و گفت: این ماه از عظمت و برکت فراوانی برخوردار است و همه دستگاهها و ادارات باید برای برگزاری جشن ولادت پیامبر نهایت همکاری را داشته باشند.
حجتالاسلام دهقان، با بیان اینکه جشن وحدت است و امروز بیش از هر زمان دیگری به این وحدت نیاز داریم، افزود: انتظار میرود این مراسم نسبت به سالهای گذشته پررنگتر و با شکوهتر برگزار شود. وی اضافه کرد: از صدا و سیما انتظار داریم با پخش برنامههای تبلیغاتی گسترده زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم را در این جشن فراهم کند.