برنامه‌های سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق (ع) در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، همزمان با سالروز میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بویراحمد گفت: بیش از ۴۰۰ منطقه از کهگیلویه و بویراحمد میزبان جشن‌های ولادت پیامبر رحمت است.

حجت‌الاسلام رخشان با بیان اینکه در مرکز استان نیز برنامه ویژه‌ای در روز چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شده و تا نماز مغرب ادامه دارد، افزود: قرائت قرآن، اجرای گروه سرود، برگزاری مسابقه و اجرای تئاتر از جمله برنامه‌های این جشن بزرگ است.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان، ضمن تبریک این ایام خجسته، بر اهمیت باشکوه برگزار شدن مراسم تأکید کرد و گفت: این ماه از عظمت و برکت فراوانی برخوردار است و همه دستگاه‌ها و ادارات باید برای برگزاری جشن ولادت پیامبر نهایت همکاری را داشته باشند.