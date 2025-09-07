تجلیل شورای شهر تبریز از افتخارآفرینان ورزشی و علمی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اعضای شورای شهر تبریز در ۲۷۹ جلسه شورای اسلامی این شهر از قهرمانان جهانی والیبال آقایان مرتضی نریمان و پویا آریاخواه و خانم آیلین رزمی نفر نهم کنکور تجربی تجلیل کردند.
دو والیبالیست و ستاره تبریزی در رقابتهای جام جهانی جوانان موفق شدند عنوان قهرمانی جهان را کسب کنند و آیلین رزمی ۱۸ ساله هم در سال ۱۴۰۴ رتبه نهم کنکور در گروه آزمایشی علوم تجربی را بدست آورد.