فرماندار شهرستان درگزین گفت: امسال در بحث اسکان دانش آموزان، فضای آموزشی برای دانش آموزان به دلیل کمبود فضا در شهر مناسب نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد سلطانی ابراهیمیان در شورای آموزش و پرورش این شهرستان افزود: خوشبختانه این مسئله در روستاها وجود ندارد.
او تأکید کرد: در بحث رشتههای تحصیلی بیشتر رشتههای تحصیلی آینده شغلی ندارند و باید از رشتههایی استفاده شود که فرد بتواند پس از اتمام تحصیلات مشغول بکار شود.
فرماندار درگزین اشارهای به اخذ مجوز رشته بهیاری کرد و از دستگاهها خواست از تمامی امکانات برای استقرار این رشته در شهرستان استفاده کنند.
سلطانی تصریح کرد: امسال به دلیل ظرفیت بالای مدارس، مدارس شیفتی در شهرستان درگزین نداریم.
او گفت: برای بالا بردن کیفیت آموزش و ایجاد انگیزه بین دانش آموزان از ظرفیت خیرین استفاده می کنیم تا از فضای بهتری برای دانش آموزان استفاده کنیم.
فرماندار درگزین همچنین در بحث نظام مراقبتی دانش آموزان افزود: شعار دولت بالا بردن کیفیت آموزشی است و تمامی دستگاهها باید نسبت به این موضوع نگاه ویژهای داشته باشند.