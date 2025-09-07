مرجع تقلید شیعیان با رد دیدگاه کسانی که جشن میلاد پیامبر (ص) را بدعت می‌دانند، گفت: برگزاری این مجالس نه‌تنها بدعت نیست، بلکه ریشه در آیات قرآن و سنت پیامبر دارد و مصداق اظهار محبت به رسول خداست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله جعفر سبحانی در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه در مدرسه فیضیه قم، میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام صادق (ع) را تبریک گفت و بر لزوم پاسداشت این آیین‌ها تأکید کرد.

این مرجع تقلید با اشاره به سابقه هزار ساله حوزه‌های شیعه، گفت: تجربه نشان داده است که سنت‌های علمی گذشته حوزه، همچنان کارآمد و نتیجه‌بخش است و باید این روش‌ها در نظام آموزشی امروز نیز تقویت شود.

آیت‌الله سبحانی همچنین با تأکید بر ضرورت تربیت هم‌زمان فقیه و خطیب افزود: امروز حوزه در زمینه خطیب توانمند کمبود دارد و باید در کنار پرورش مجتهدان، به تربیت مبلغان آگاه و متعهد نیز توجه ویژه شود.

وی حفظ روحیه طلبگی، انس با قرآن و نهج‌البلاغه، و رعایت شأن ظاهری طلاب را از دیگر ضرورت‌های امروز حوزه دانست و خواستار محدود شدن رشته‌های تخصصی به نیاز‌های اصلی و فرائض شد.

این استاد برجسته حوزه در پایان از طلاب خواست درس‌های خود را منظم آغاز کنند و گفت: یکی از مشکلات حوزه تعطیلات زیاد است و باید با برنامه‌ریزی، این کمبود جبران شود.