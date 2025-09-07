پخش زنده
بر اساس سند یزد پایدار و تاکید استاندار مقرر شد توسعه استان بر اساس توسعه دانش بنیان و کمک به افزایش فروش شرکتهای دانش بنیان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جلسهای با حضور جمعی از شرکتهای دانش بنیان و فناور فعال در حوزه صادرات، مشکلات و چالشهای شرکتهای دانش بنیان بررسی شد.
فرایندهای گمرکی، پیچیدگیهای مالیاتی و دسترسی به تسهیلات مالی از مسائل مطرح شده در این نشست بود.
شکوهی معاون راهبردی و توسعه فناوری پارک علم و فناوری یزد با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه باید به رکورد ۶۰ همت فروش شرکتهای دانش بنیان برسیم گفت: با توجه به سند یزد پایدار و تاکید استاندار محترم یزد در این خصوص مقرر شد توسعه استان بر اساس توسعه دانش بنیان و کمک به افزایش فروش شرکتهای دانش بنیان باشد.
در این نشست اعلام شد همه ظرفیتهای مدیریتی و منابع استان برای پشتیبانی از این چشم انداز بسیج خواهند شد و رفع موانع گمرکی، مالیاتی و تامین مالی شرکتها در دستور کار قرار دارد.
برنامه ریزی دقیق، هماهنگی بین بخشی و تخصیص هوشمندانه منابع از تصمیمات این جلسه بود.