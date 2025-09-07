به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الله علیمحمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در حاشیه بیست وچهارمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تسریع تغییرات اقلیمی و تداوم کاهش منابع آبی در ایران، افزایش بهره وری در سایه کشاورزی دانش بنیان را امری ضروری در تامین امنیت غذایی خواند.

علیمحمدی افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی را وابسته به استفاده از دانش متخصصان این عرصه دانست و افزود: راندمان آب در آبیاری سنتی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است اما در آبیاری بارانی این رقم به حدود ۷۵ درصد و در آبیاری قطره‌ای یا میکرو به ۹۰ درصد افزایش می یابد.