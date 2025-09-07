پخش زنده
فرمانده انتظامی رشت گفت: نوجوان ۱۳ ساله تبریزی و مرد ۳۷ ساله کرجی که به همراه خانواده هایشان برای تفریح به سواحل خشکبیجار آمده بودند در ۲ حادثه جداگانه در دریا غرق شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی اعلام غرق شدن ۲ نفر در دو حادثه جداگانه در دریای خزر در خشکبیجار به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، ماموران انتظامی و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از بررسی ماموران پلیس، مشخص شد که نوجوان ۱۳ ساله تبریزی و مرد ۳۷ ساله کرجی که به همراه خانواده هایشان برای تفریح به سواحل بخش خشکبیجار رفته بودند، به دلیل بی توجهی به هشدارهای هواشناسی و ناآشنایی به فنون شنا در ۲ حادثه جداگانه در دریا غرق شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: اجساد این مسافران با تلاش گروههای امدادی از آب خارج و با هماهنگی قضائی، به پزشکی قانونی منتقل شد.
سرهنگ روشن قلب با اشاره به اشتیاق گردشگران برای شنا در رودخانهها و دریا در فصل گرما، از مردم استان و مسافران خواست با توجه به علائم و هشدارها، از شنا کردن در مناطق خطرآفرین و خارج از طرحهای سالمسازی دریا خودداری کنند.