به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی اعلام غرق شدن ۲ نفر در دو حادثه جداگانه در دریای خزر در خشکبیجار به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، ماموران انتظامی و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی ماموران پلیس، مشخص شد که نوجوان ۱۳ ساله تبریزی و مرد ۳۷ ساله کرجی که به همراه خانواده هایشان برای تفریح به سواحل بخش خشکبیجار رفته بودند، به دلیل بی توجهی به هشدار‌های هواشناسی و ناآشنایی به فنون شنا در ۲ حادثه جداگانه در دریا غرق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: اجساد این مسافران با تلاش گروه‌های امدادی از آب خارج و با هماهنگی قضائی، به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ روشن قلب با اشاره به اشتیاق گردشگران برای شنا در رودخانه‌ها و دریا در فصل گرما، از مردم استان و مسافران خواست با توجه به علائم و هشدار‌ها، از شنا کردن در مناطق خطرآفرین و خارج از طرح‌های سالمسازی دریا خودداری کنند.